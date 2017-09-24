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В США заявили, что Facebook раньше не верила в попытки РФ повлиять через соцсети на выборы

Международная панорама
24 сентября, 21:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 24, сентября. /ТАСС

По словам сенатора Марка Уорнера, власти страны пока так и не получили отчет об оплаченных извне рекламных объявлениях в социальной сети

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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Thibault Camus

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Американская компания Facebook, вопреки недавним заявлениям, 10 месяцев назад считала бредом предположения о попытках России через эту социальную сеть повлиять на исход прошлогодних выборов в США. Эту деталь раскрыл в воскресенье в эфире телекомпании CNN сопредседатель спецкомитета по разведке Сената Конгресса Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния).

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Он выразил удовлетворение тем, что компания - оператор социальной сети изменила свою точку зрения на этот вопрос. "Я рад, что Facebook, наконец, выступила вперед. Десять месяцев назад я начал поднимать этот вопрос. И десять месяцев назад Facebook отвечал, что все это безумие, мол, нет никакого вмешательства России", - заявил сенатор, выразив сожаление тем, что руководство социальной сети медлило так долго.

По словам Уорнера, он лично и его коллеги пока не получили отчет об оплаченных извне рекламных объявлениях в Facebook. "В предстоящие недели мы узнаем, насколько досконально была компания [при подготовке отчета]. Мы еще не получали никакой информации от них, нам раскроют эти данные на следующей неделе. Мы хотим изыскать способ сделать часть этих объявлений и информации предметом гласности", - сообщил сенатор, пояснив, что сделать это трудно, не нарушая прав пользователей.

6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением, что в период президентских выборов в США некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в этой соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По словам Стамоса, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015-го по май 2017 года, эти аккаунты были связаны друг с другом, и ими, вероятно, управляли из России. Он заверил, что все подобные учетные записи и страницы уже заблокированы.

На этой неделе Facebook объявила о решении предоставить информацию на этот счет в полном объеме Конгрессу. Президент США Дональд Трамп назвал очередной мистификацией информацию об оплаченных из России рекламных объявлений в Facebook с целью повлиять на американские выборы в 2016 году.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в пятницу, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальной сети и не знает, кто стоит за такими заказами.

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