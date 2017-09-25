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Глава Европарламента: на исход выборов в Бундестаг повлиял миграционный кризис

Международная панорама
25 сентября, 11:44 UTC+3 РИМ РИМ 25, сентября. /ТАСС

По словам Антонио Таяни, результаты голосования подтверждают, что канцлер ФРГ Ангела Меркель остается фактором стабильности для страны

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РИМ, 25 сентября. /ТАСС/. Миграционный кризис оказал существенное влияние на результаты парламентских выборов в Германии.

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Такое мнение выразил председатель Европарламента Антонио Таяни в опубликованном в понедельник интервью итальянской газете Il Messaggero.

"На эти выборы сильно повлиял феномен миграции. Однако результаты подтверждают, что [канцлер] Ангела Меркель остается фактором стабильности для Германии", - сказал он, подчеркнув, что "популисты, хотя и имеют [по итогам голосования] двузначные цифры, все же не победили на выборах". Таяни также отметил, что теперь в ФРГ возможно появление новой крупной коалиции, например, либералов из Свободной демократической партии (СвДП) с "зелеными".

"Германия остается важной страной для Европы, но итоги выборов демонстрируют, что Германия нуждается в Европе куда сильнее, чем Европа нуждается в Германии", - заключил он.

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Темы
Выборы в Бундестаг - 2017 Проблема нелегальной миграции в Европе
Персоны
Таяни, Антонио Меркель, Ангела
Страны
Германия
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