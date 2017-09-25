Генпрокурор Украины сообщил о начале спецконфискации $200 млн Януковича в госбюджет

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КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о начале спецконфискации $200 млн, принадлежавших экс-президенту Виктору Януковичу и его ближайшему окружению, в государственный бюджет.
"Спецконфискация 200 млн мафии экс-президента Януковича. Первые миллионы долларов ушли в госбюджет Украины", - сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган в Facebook.
Адвокат экс-президента Украины Виталий Сердюк ранее назвал заявление генпрокурора страны о конфискации $200 млн бывшего украинского лидера "очередным фейком". Защитник заявил, что, согласно официальным ответам европейских фининститутов и материалам дел, которые касаются Януковича, "не арестованы, не изъяты никакие деньги, не фигурируют, кроме имеющихся на счетах в Ощадбанке". Адвокат заявил о подготовке иска о запрете Луценко распространять заведомо недостоверную информацию.