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Генпрокурор Украины сообщил о начале спецконфискации $200 млн Януковича в госбюджет

Международная панорама
25 сентября, 12:28 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, сентября. /ТАСС

Как сообщили в ведомстве, "первые миллионы долларов ушли в госбюджет" страны

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КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о начале спецконфискации $200 млн, принадлежавших экс-президенту Виктору Януковичу и его ближайшему окружению, в государственный бюджет.

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"Спецконфискация 200 млн мафии экс-президента Януковича. Первые миллионы долларов ушли в госбюджет Украины", - сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган в Facebook.

Адвокат экс-президента Украины Виталий Сердюк ранее назвал заявление генпрокурора страны о конфискации $200 млн бывшего украинского лидера "очередным фейком". Защитник заявил, что, согласно официальным ответам европейских фининститутов и материалам дел, которые касаются Януковича, "не арестованы, не изъяты никакие деньги, не фигурируют, кроме имеющихся на счетах в Ощадбанке". Адвокат заявил о подготовке иска о запрете Луценко распространять заведомо недостоверную информацию.

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Луценко, Юрий Витальевич Янукович, Виктор Федорович
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