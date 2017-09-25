Адвокат: "Ощадбанк" фактически опроверг наличие у Януковича счета на $1 млрд

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. "Ощадбанк" по сути опроверг распространенную ранее в СМИ информацию о наличии у экс-президента Украины Виктора Януковича счета в этом банке с арестованными $1,15 млрд. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе адвокатского объединения "Авер Лекс", представляющего интересы Януковича.

"Председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный во избежание ответственности за клевету в Печерском суде фактически отказался от ранее распространенной им же через издание "Левый берег" недостоверной информации о том, что на счетах в "Ощадбанке" находится более $1,15 млрд денег Виктора Януковича", - цитирует адвоката Виталия Сердюка пресс-служба объединения. По его словам, "представители "Ощадбанка" и председателя его правления заявили, что высказывание Пышного было лишь оценочным суждением, основанным на информации из общедоступных источников, и якобы вообще не касалось Виктора Януковича".

Защита Януковича вызвала в суд председателя правления "Ощадбанка" Андрея Пышного, где 26 сентября будет рассмотрен иск адвокатов об опровержении распространенной им недостоверной информации о средствах экс-президента.

Сердюк неоднократно ранее заявлял, что у Януковича есть только около 31 млн гривен (около $1,1 млн) и около $84 тыс. личных средств в "Ощадбанке", что документально подтверждено и обнародовано.