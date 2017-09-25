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СМИ: полиция Испании допрашивает создателей копий сайтов референдума в Каталонии

Международная панорама
25 сентября, 14:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Верховный суд Каталонии принял решение о блокировке трех сайтов с информацией о расположении избирательных участков

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Национальная полиция Испании проводит допрос десятков создателей копий сайтов референдума о независимости Каталонии, запланированного на 1 октября. Об этом сообщает в понедельник газета 20 minutos.

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Среди допрашиваемых, в частности, фигурирует создатель домена marianorajoy.cat, адрес которого состоит из имени и фамилии главы правительства Испании Мариано Рахоя. Сайт тем не менее перенаправлял посетителей на официальный портал референдума, который суд постановил заблокировать.

23 сентября Верховный суд Каталонии принял решение о блокировке трех сайтов, которые помогали получить доступ к информации о расположении избирательных участков. Ссылки на них размещались в аккаунтах членов правительства Каталонии в социальных сетях. Изначально же эти данные были опубликованы на официальном сайте референдума.

Гражданская гвардия Испании закрыла официальный сайт референдума о независимости Каталонии 13 сентября. Правоохранительные органы исполнили решение суда Барселоны, который расследует подготовку к плебисциту. Несмотря на это, каталонские власти вскоре заново открыли сайт, однако уже на другом домене. Новый адрес, в частности, разместил на своей официальной странице в сети Twitter глава региона Карлес Пучдемон.

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Референдум о независимости Каталонии
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