СМИ: полиция Испании допрашивает создателей копий сайтов референдума в Каталонии

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Национальная полиция Испании проводит допрос десятков создателей копий сайтов референдума о независимости Каталонии, запланированного на 1 октября. Об этом сообщает в понедельник газета 20 minutos.

Среди допрашиваемых, в частности, фигурирует создатель домена marianorajoy.cat, адрес которого состоит из имени и фамилии главы правительства Испании Мариано Рахоя. Сайт тем не менее перенаправлял посетителей на официальный портал референдума, который суд постановил заблокировать.

23 сентября Верховный суд Каталонии принял решение о блокировке трех сайтов, которые помогали получить доступ к информации о расположении избирательных участков. Ссылки на них размещались в аккаунтах членов правительства Каталонии в социальных сетях. Изначально же эти данные были опубликованы на официальном сайте референдума.

Гражданская гвардия Испании закрыла официальный сайт референдума о независимости Каталонии 13 сентября. Правоохранительные органы исполнили решение суда Барселоны, который расследует подготовку к плебисциту. Несмотря на это, каталонские власти вскоре заново открыли сайт, однако уже на другом домене. Новый адрес, в частности, разместил на своей официальной странице в сети Twitter глава региона Карлес Пучдемон.