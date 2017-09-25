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Результаты плебисцита в Иракском Курдистане будут объявлены в течение 72 часов

Международная панорама
25 сентября, 23:18 UTC+3 КАИР КАИР 25, сентября. /ТАСС

На момент закрытия участков средняя явка составила 78,7%. Всего для участия в референдуме зарегистрировались 5,2 млн человек

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КАИР, 25 сентября. /ТАСС/. Окончательные результаты прошедшего в понедельник референдума о независимости Иракского Курдистана будут обнародованы в течение 72 часов. Об этом сообщил телеканал Alsumaria, цитируя заявление представителя Высшей независимой избирательной комиссии по выборам и референдуму.

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По его словам, "официальные итоги плебисцита о независимости Иракского Курдистана будут объявлены в течение 72 часов". Ранее сообщалось, что результаты станут известны не раньше вечера вторника.

Голосование на референдуме о независимости Иракского Курдистана завершилось в 19:00 по местному времени (совпадает с московским). Для участия в плебисците зарегистрировались 5,2 млн человек. По данным избиркома, к урнам для голосования пришли "около 78% зарегистрированных".

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.

Против проведения референдума выступило центральное правительство, считая его неконституционным, а также Турция и Иран, высказывающиеся за единство арабской страны. Неуместным на данном этапе референдум считают в США и ряде европейских стран, так как он, по их убеждению, подрывает усилия по борьбе с терроризмом и региональную безопасность.

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