США призвали РФ отменить приговор журналисту, осужденному в Крыму за призывы к экстремизму

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент призвал российские власти отменить приговор по делу журналиста интернет-издания "Крым. Реалии" (проект украинского отделения "Радио Свобода" - прим. ТАСС) Николая Семены, которого обвинили в призывах к сепаратизму. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы внешнеполитического ведомства США Хезер Науэрт.

Она подчеркнула, что "Соединенные Штаты глубоко обеспокоены решением суда" по делу журналиста. По версии Науэрт, приговор основывался на статьях журналиста, в которых критиковалось положении дел в Крыму после его воссоединения с Россией. Она призвала российские власти отменить приговор, "позволить ему [Семену] возобновить журналистскую деятельность", а также "прекратить кампанию по подавлению инакомыслия в Крыму".

По версии представителя Госдепартамента, Вашингтон продолжает считать, что "Крым остается неотъемлемой частью Украины". "Соединенные Штаты по-прежнему твердо поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины", - заключила она.

Дело о призывах к сепаратизму

Железнодорожный районный суд Симферополя в пятницу, 22 сентября, приговорил Семену к 2,5 года лишения свободы условно. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, совершенные с использованием СМИ".

Сторона обвинения доказала, что Семена в авторской публикации, размещенной на сайте информационной службы "Крым. Реалии", призывал к изоляции Крымского полуострова и его жителей. Кроме того, в журналистском материале Семены содержались призывы к проведению боевых операций для возвращения Крыма Украине.

Проект "Крым. Реалии" начал работу после референдума о самоопределении Крыма в марте 2014 года. Редакция представляет свои материалы как альтернативу крымским СМИ. Спикерами и экспертами в материалах проекта чаще всего являются украинские политики, а также деятели запрещенного в России "меджлиса" крымских татар.