Reuters: экс-советник Трампа отклонит обвинения в сговоре с РФ на слушаниях в Конгрессе

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Бывший советник Дональда Трампа в период его предвыборной кампании Роджер Стоун во вторник на слушаниях в Конгрессе США отклонит выдвигаемые обвинения в сговоре штаба республиканца с российскими властями. Об этом сообщило агентство Reuters, в распоряжении которого оказалось вступительное обращение Стоуна к конгрессменам комитета по разведке Палаты представителей США.

В 47-страничном документе экс-советник "категорически отвергает любые обвинения" в сговоре между помощниками Трампа и Россией в ходе прошлогодних выборов. При этом Стоун обвиняет членов комитета в "доказуемо лживых" заявлениях, которые призваны создать впечатление о якобы имевшем место сговоре. Он также упрекает конгрессменов в трусости в связи с тем, что ему в очередной раз было отказано участвовать в открытых слушаниях. Экс-советник Трампа требует обнародовать стенограмму предстоящего заседания незамедлительно после его завершения.

Ранее Стоун заявлял, что добровольно выступит на слушаниях комитета, который проводит разбирательство приписываемого команде республиканца сговора с Россией. Заседание будет проходить в закрытом, а не открытом режиме, как настаивал бывший советник Трампа.

Стоун в интервью газете The Washington Times, опубликованном 10 марта, признался в контактах с хакером, известным под псевдонимом Guccifer 2.0, который в июне прошлого года взял на себя ответственность за взлом серверов Национального комитета Демократической партии (НКДП) США. Экс-советник Трампа подчеркнул, что беседа была "совершенно безобидной".

В прошлом году выяснилось, что неизвестные хакеры похитили из систем НКДП электронную корреспонденцию и передали ее организация WikiLeaks, которая опубликовала эти материалы. Из документов стало ясно, что НКДП вместо того, чтобы соблюдать строгий нейтралитет, активно искал способы поддержать на этапе первичных выборов Хиллари Клинтон в ущерб ее сопернику, сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу. В результате разразившегося скандала председатель НКДП Дебби Вассерман-Шульц ушла в отставку.

Расследование в связи с подозрениями в отношении РФ ведут в США не только сотрудники ФБР, но и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для еще одного такого независимого разбирательства. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала выводы о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.