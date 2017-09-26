Мадуро: главным достижением Трампа на Генассамблее ООН стала изоляция США от мира

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Наиболее значительным достижением президента США Дональда Трампа на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН стала изоляция Соединенных Штатов от остального мира. Такое мнение высказал в понедельник венесуэльский лидер Николас Мадуро во время выступления в эфире государственного телеканала VTV, сообщило агентство EFE.

"Дональд Трамп изолировал Соединенные Штаты от мира - это его самое значительное достижение на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Достижение Дональда Трампа - это самоизоляция США", - заявил Мадуро. По его мнению, угрозы хозяина Белого дома в адрес Венесуэлы, которые он высказал во время выступления с трибуны ГА ООН, не поддержало "ни одно государство", и наоборот, южноамериканская страна получила поддержку со стороны "120 стран-членов Движения неприсоединения".

"Народы и правительства [стран] мира возмущены грубостью президента США в отношении мирной Венесуэлы", - отметил Мадуро. Одновременно венесуэльский лидер поблагодарил Трампа за то, что он упомянул его имя во время выступления на сессии ГА ООН. "[Благодаря этому] войдет в историю [тот факт], что был некий Николас Мадуро, который непоколебимо выступал против господства империализма янки", - подчеркнул президент Венесуэлы.

Во время выступления 19 сентября на сессии Генеральной Ассамблеи ООН Трамп указал, в частности, что Венесуэла находится на грани полного коллапса. По мнению президента США, "коррумпированный режим" венесуэльского лидера Николаса Мадуро "разрушил процветающую нацию, навязав несостоявшуюся идеологию". В ответ на эти высказывания глава МИД Венесуэлы Дельси Родригес заявила во время общеполитической дискуссии в ГА ООН, что США выбрали ее страну в качестве новой цели своей агрессивной политики и пытаются организовать в южноамериканской республике государственный переворот.