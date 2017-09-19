Сенатор: слова Трампа о восстановлении демократии в Венесуэле "ни в какие рамки не входят"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Заявление президента США Дональда Трампа о том, что Венесуэла разрушается и в ней необходимо восстановить демократию "не лезет ни в какие рамки", народ этой страны должен сам определиться, как ему жить, а вмешательство извне недопустимо. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Трамп, выступая во вторник в ходе общеполитической дискуссии на Генеральной Ассамблее ООН, заявил, что ситуация в Венесуэле неприемлема, она, по его словам, стала в том числе следствием неработающей социалистической системы.

"Это вообще ни в какие рамки не входит. Венесуэла находится в Южной Америке, США - в Северной. Какое вам дело до того, что происходит внутри этой страны? Почему американцы считают себя вправе вмешиваться и навязывать свой порядок?", - возмутился собеседник агентства.

Джабаров убежден, что если венесуэльский народ устраивает этот режим, то это их личное дело. Если не устраивает, они опять же сами должны решать на выборах или любым другим путем волеизъявления, вплоть до революции. "Но это их дело. А вмешиваться извне в их внутренние дела, я считаю, что это неправильно", - сказал политик.

Парламентарий также отметил, что у США понятие демократии "немножко своеобразное": есть демократия для США и демократия для других стран. "Кто с ними не согласен, там демократии нет, а кто согласен - это страны демократичные", - сказал Джабаров.

Он отметил, что то, какова демократия у американцев, мы могли наблюдать на примере того, как они относились к нашей дипсобственности, как они выгоняли наших дипломатов. "Запрещают сейчас использовать программное обеспечение российской компании "Лаборатория Касперского". Мы же не запрещаем им продавать Apple. Хотя им можно претензии предъявлять и подозревать Apple в чем угодно", - сказал Джабаров.