В Румынии требуют отмены международной поддержки евроатлантической интеграции Украины

БУХАРЕСТ, 26 сентября. /ТАСС/. Депутат румынской партии "Народное движение" Константин Кодряну потребовал от властей страны отмены международной поддержки евроатлантической интеграции Украины после подписания Петром Порошенко закона "Об образовании".

"Украина не соблюдает фундаментальные европейские ценности и вернулась к поведению советской эпохи", - приводит его слова румынское агентство Mediafax.

Президент Украины Петр Порошенко 25 сентября подписал новый закон "Об образовании", который предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить только на украинском языке. Обеспокоенность в связи с данным законом выразили Румыния, Болгария, Венгрия, Греция, Молдавия, Польша.