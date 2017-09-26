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Немецкие правые определились с руководством парламентской фракции

Международная панорама
26 сентября, 22:02 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 26, сентября. /ТАСС

Сопредседателями фракции станут зампред АдГ Александер Гауланд и лидер партийного списка Алис Вайдель

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БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Сопредседателями парламентской фракции правой популистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) избраны зампред этой политической силы Александер Гауланд и лидер партийного списка Алис Вайдель.

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Об этом оба политика объявили во вторник в эфире немецкого телеканала N-TV по итогам первого в истории фракционного заседания.

"За нас проголосовали 86% членов фракции", - сказал Гауланд.

Согласно официальным предварительным результатам, "Альтернатива для Германии" стала третьей силой в Бундестаге, ее поддержали 12,6% избирателей. На первой позиции закрепился консервативный блок Ангелы Меркель - Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз, за него проголосовали 33% избирателей. На втором месте с худшим в своей истории результатом оказалась Социал-демократическая партия, за которую проголосовали 20,5% немцев. АдГ попала в Бундестаг впервые в истории.

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Выборы в Бундестаг - 2017
Страны
Германия
Персоны
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