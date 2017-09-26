Глава Иракского Курдистана призвал Багдад к диалогу во имя общих интересов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава Иракского Курдистана Масуд Барзани назвал референдум о независимости курдской автономии Ирака "новым этапом" и призвал федеральное правительство к диалогу во имя общих интересов. Выступление курдского лидера передал во вторник телеканал Rudaw.

"Необходимо провести серьезный диалог с Багдадом и соседними странами", - сказал он. "Мы призываем правительство Ирака прекратить угрозы в адрес Курдистана, вызванные референдумом, - сказал Барзани. - Призываем премьер-министра Хейдара аль-Абади и все политические силы Ирака к диалогу. Мы надеемся достичь совместных интересов посредством диалога".

В понедельник в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости автономии. Подсчет чуть более 280 тыс. из 3,3 млн (8,5%) поданных голосов показал, что 95% жителей сказали "да" независимости. Как заявил глава регионального правительства Нечирван Барзани, курдское руководство не намерено сразу провозглашать независимость, но готова к диалогу с правительством в Багдаде, а также с соседними странами.