Глава Иракского Курдистана призвал Багдад к диалогу во имя общих интересов

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава Иракского Курдистана Масуд Барзани назвал референдум о независимости курдской автономии Ирака "новым этапом" и призвал федеральное правительство к диалогу во имя общих интересов. Выступление курдского лидера передал во вторник телеканал Rudaw.
"Необходимо провести серьезный диалог с Багдадом и соседними странами", - сказал он. "Мы призываем правительство Ирака прекратить угрозы в адрес Курдистана, вызванные референдумом, - сказал Барзани. - Призываем премьер-министра Хейдара аль-Абади и все политические силы Ирака к диалогу. Мы надеемся достичь совместных интересов посредством диалога".
В понедельник в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости автономии. Подсчет чуть более 280 тыс. из 3,3 млн (8,5%) поданных голосов показал, что 95% жителей сказали "да" независимости. Как заявил глава регионального правительства Нечирван Барзани, курдское руководство не намерено сразу провозглашать независимость, но готова к диалогу с правительством в Багдаде, а также с соседними странами.