Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США расширили санкционные списки по КНДР

Международная панорама
26 сентября, 20:37 дата обновления: 26 сентября, 21:11 UTC+3

В черные списки включены 26 человек и несколько банков

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пхеньян, КНДР

Пхеньян, КНДР

© EPA/HOW HWEE YOUNG

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Минфин США во вторник расширил свои санкционные списки по КНДР, в них внесены 26 человек и некоторые банки с подразделениями в Китае и КНДР. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Смотрите также
МБР "Хвасон-14" перед испытательным запуском, КНДР, июль 2017 года

Новый виток напряженности между США и КНДР

"Лица, против которых были введены санкции, - граждане Северной Кореи, работающие в Китае, России, Ливии и ОАЭ в качестве представителей банков Северной Кореи", - говорится в сообщении пресс-службы министерства. Кроме того, в списки попали два банка, которые, по утверждению минфина, являются частью правительственных структур КНДР.

Всего в черные списки внесены наименования девяти финансовых организаций, работающих в банковской сфере. Из них пять также имеют отделения в Китае, в том числе в Пекине. Согласно списку минфина, санкции, в частности, распространились и на Центральный банк КНДР.

Введение санкций против физических и юридических лиц означает, что вся их собственность и активы на территории, попадающей под юрисдикцию США, при наличии таковых арестованы. Американцам запрещено заключать с ними какие-либо сделки или иметь деловые отношения. Фактически теперь они отрезаны от американской финансовой системы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты объясняют отставку Шанцева конфликтом с региональными элитами
2
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
3
Иран возбудил уголовное дело против Павла Дурова
4
Итоги деятельности Шанцева на посту губернатора Нижегородской области. Досье
5
Биография избранного президента РАН Александра Сергеева
6
Россия передала США сведения о допросах американских военных летчиков во Вьетнаме
7
Что означает для РАН избрание президентом Александра Сергеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама