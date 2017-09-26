США расширили санкционные списки по КНДР

Трамп: США готовы к "разрушительному военному" варианту разрешения ситуации вокруг КНДРМеждународная панорама 26 сентября, 21:39
Трамп надеется, что ЕС последует примеру США и введет санкции против ВенесуэлыМеждународная панорама 26 сентября, 21:23
Источник: задолженность "ВИМ-Авиа" перед аэропортами РФ составляет более 660 млн рублейЭкономика и бизнес 26 сентября, 21:21
СМИ: независимость Иракского Курдистана на референдуме поддержали 91,83% голосовавшихМеждународная панорама 26 сентября, 21:20
Новым президентом Российской академии наук избран Александр СергеевНаука 26 сентября, 21:16
"ВИМ-Авиа" может прекратить полетыЭкономика и бизнес 26 сентября, 21:07
Болельщики "Ливерпуля" получили памятные майки перед матчем со "Спартаком"Спорт 26 сентября, 20:59
Что означает для РАН избрание президентом Александра СергееваНаука 26 сентября, 20:40
США расширили санкционные списки по КНДРМеждународная панорама 26 сентября, 20:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Минфин США во вторник расширил свои санкционные списки по КНДР, в них внесены 26 человек и некоторые банки с подразделениями в Китае и КНДР. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Лица, против которых были введены санкции, - граждане Северной Кореи, работающие в Китае, России, Ливии и ОАЭ в качестве представителей банков Северной Кореи", - говорится в сообщении пресс-службы министерства. Кроме того, в списки попали два банка, которые, по утверждению минфина, являются частью правительственных структур КНДР.
Всего в черные списки внесены наименования девяти финансовых организаций, работающих в банковской сфере. Из них пять также имеют отделения в Китае, в том числе в Пекине. Согласно списку минфина, санкции, в частности, распространились и на Центральный банк КНДР.
Введение санкций против физических и юридических лиц означает, что вся их собственность и активы на территории, попадающей под юрисдикцию США, при наличии таковых арестованы. Американцам запрещено заключать с ними какие-либо сделки или иметь деловые отношения. Фактически теперь они отрезаны от американской финансовой системы.