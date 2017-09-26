Трамп заявил, что ему было стыдно за протесты спортсменов при исполнении гимна

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ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал позорным то, что на прошлой неделе многие игроки Национальной футбольной лиги опустились на одно колено во время исполнения национального гимна перед матчами.
"Мне было стыдно за то, что происходит, потому что для меня это очень важный момент. Я не думаю, что можно проявлять неуважение к стране, к флагу, к нашему национальному гимну. Для мне это важная ситуация", - сказал во вторник американский лидер на совместной с премьер-министром Испании Мариано Рахоем пресс-конференции.
Он напомнил, что в войнах, в которых участвовали США, погибло много людей, многие были ранены. "Они сражались за нашу страну, сражались за наш флаг, за наш национальный гимн. И люди проявляют неуважение к этому, опускаясь на колено во время исполнения гимна. Думаю, это позорно", - резюмировал президент.
Скандал, связанный с протестами спортсменов, разгорелся в конце прошлой недели. Многие игроки команд Национальной футбольной лиги (NFL) вставали на одно колено и поднимали руку вверх во время гимна перед началом игры в знак солидарности с афроамериканцами, пострадавшими от насилия со стороны полиции. Это вызвало у Трампа крайне негативную реакцию - в субботу он заявил, что таких спортсменов нужно выгонять из команд или отстранять от игр. Кроме того, глава государства предложил болельщикам бойкотировать матчи.