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Киевский суд продлил арест пяти экс-беркутовцам на два месяца

Международная панорама
26 сентября, 22:50 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, сентября. /ТАСС

Следующее судебное заседание по делу начнется 3 октября

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КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Святошинский районный суд Киева продлил во вторник меру пресечения в виде содержания под стражей для пяти бывших бойцов спецподразделения "Беркут", которые обвиняются в расстреле участников "майдана" 20 февраля 2014 года.

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"Риски того, что в случае изменения меры пресечения на более мягкую, не связанную с содержанием под стражей, не исчезли, в частности риск того, что обвиняемые будут скрываться от органов следствия и суда и покинут пределы Украины", - сказал председательствующий по делу судья Сергей Дячук.

Таким образом, суд оставил под стражей Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Олега Янишевского, Сергея Тамтуру и Александра Маринченко до 26 ноября включительно. Ранее суд продлил их арест до 29 сентября 2017 года.

Следующее судебное заседание по данному делу начнется в 11:30 мск 3 октября.

Дело "беркутовцев"

В мае 2015 года Святошинский районный суд начал рассмотрение по сути дела против Аброськина, Зинченко, Маринченко, Тамтуры и Янишевского. Их обвиняют в расстреле протестующих на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года. Пятерым бывшим беркутовцам инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений. Все они вину не признают ни по одному из пунктов.

По данным министерства внутренних дел, от 18 февраля по 2 марта 2014 года во время выполнения служебных обязанностей в центре Киева погибли 17 силовиков. В результате столкновений в центре украинской столицы в период до конца февраля погибли более 100 человек.

На "майдане" расстреливали из украденного во Львове оружия

Адвокат Александр Горошинский, который в суде защищает экс-сотрудников спецподразделения "Беркут", 13 сентября сообщил, что участники государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года могли вести стрельбу из оружия, которое было похищено в отделах милиции Львовской области.

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"18-19 февраля 2014 года около 2 тыс. неизвестных завладели в районных отделах милиции главного управления МВД Украины по Львовской области и Госавтоинспекции львовского горуправления 1225 единицами огнестрельного оружия и боеприпасов различного калибра. В то же время около тысячи неустановленных лиц захватили в административных помещениях управления МВД Украины по Тернопольской области семь пистолетов Макарова, 112 патронов калибра 9 мм, два пистолета "Форт-17Р", 52 [травматических] патрона "Терен-3Ф" калибра 9 мм, три помповых ружья "Форт" и 580 патронов "Терен-3Ф" калибра 12 мм", - сказано в ответе МВД.

Адвокат также напомнил, что в интернете размещена видеозапись выступления на площади Независимости Юрия Луценко, который в настоящий момент занимает должность генпрокурора страны, где он подтверждает захват оружия и его доставку в Киев в ночь с 19 на 20 февраля 2014 года. Таким образом, по мнению адвоката, Луценко владел информацией о хищении оружия, имел связь и получал информацию от причастных к этому лиц.

"Эта информация дает повод защите сотрудников спецподразделения "Беркут" предполагать, что именно из этого оружия могла идти стрельба как в митингующих, так и в сотрудников МВД во время событий на "майдане" в феврале 2014 года", - заявил Горошинский.

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