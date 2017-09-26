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СМИ: журналистку "Комсомольской правды" Дарью Асламову не пустили в Молдавию

Международная панорама
26 сентября, 23:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Асламовой не назвали причину отказа во въезде в страну

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Спецкор "Комсомольской правды" Дарья Асламова не смогла въехать в Молдавию - в аэропорту Кишинева ее посадили на самолет до Бухареста. Об этом сообщается во вторник на сайте издания.

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Из сообщения следует, что Асламовой не объяснили причин отказа во въезде в страну.

Как отмечает издание, журналистка направлялась в Молдавию, чтобы взять интервью у президента страны Игоря Додона, и имела при себе письменное согласие главы государства.

Ранее молдавские власти неоднократно отказывали во въезде в республику российским политологам, общественным деятелям и журналистам. В конце июля этого года в Молдавию не впустили группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье. В августе персоной нон грата был объявлен вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

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Отказ россиянам во въезде в Молдавию
Персоны
Додон, Игорь Рогозин, Дмитрий Олегович
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