СМИ: журналистку "Комсомольской правды" Дарью Асламову не пустили в Молдавию

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Спецкор "Комсомольской правды" Дарья Асламова не смогла въехать в Молдавию - в аэропорту Кишинева ее посадили на самолет до Бухареста. Об этом сообщается во вторник на сайте издания.
Из сообщения следует, что Асламовой не объяснили причин отказа во въезде в страну.
Как отмечает издание, журналистка направлялась в Молдавию, чтобы взять интервью у президента страны Игоря Додона, и имела при себе письменное согласие главы государства.
Ранее молдавские власти неоднократно отказывали во въезде в республику российским политологам, общественным деятелям и журналистам. В конце июля этого года в Молдавию не впустили группу российских артистов, которые должны были принять участие в мероприятиях к 25-летию миротворческой операции в Приднестровье. В августе персоной нон грата был объявлен вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.