Матвиенко: Россия не драматизирует неприятные ситуации в отношениях с Молдавией

АШХАБАД, 17 сентября. /ТАСС/. Россия не склонна драматизировать недавние случаи запрета на въезд в Молдавию ряда российских политиков и настроена на дальнейшее развитие экономических, культурных и гуманитарных связей между двумя странами. Об этом в воскресенье заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом республики Игорем Додоном.

"Есть тенденция к улучшению отношений, и в этом ваша огромная заслуга как президента, который строго выполняет свои обещания, данные народу Молдавии: расширять, налаживать взаимовыгодное сотрудничество с Россией. Вы эти обещания выполняете. Хотя мы понимаем, что ситуация непростая и развивается очень сложно. Много было неприятных событий за это время: запрет на въезд в Молдавию политикам, депутатам, в конце - ну уж совсем за пределами всякого здравого смысла и международного права, и международной практики, когда сопредседателю межправкомиссии, вице-премьеру, специальному представителю президента по Приднестровью [Дмитрию Рогозину] запретили въезд в страну. Это уже никакой дипломатической культуры, в нарушение всех международных правил", - сказала она.

"Но такова реальность, такова жизнь, поэтому мы не драматизируем эти ситуации", - отметила Матвиенко.

Она подчеркнула, что Россия и россияне относятся "с большим уважением к молдавскому народу и к Молдавии". "Мы не навязываем ничего. Народ Молдавии сам вправе выбирать свой путь развития, свое государственное устройство, но мы последовательно выражаем свою заинтересованность в развитии и расширении экономических, торговых связей, культурных, гуманитарных и готовы во всем содействовать вам в проведении этой линии", - добавила председатель СФ.