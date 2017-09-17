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Матвиенко: Россия не драматизирует неприятные ситуации в отношениях с Молдавией

Политика
17 сентября, 9:37 UTC+3 АШХАБАД АШХАБАД 17, сентября. /ТАСС

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что Россия и россияне относятся "с большим уважением к молдавскому народу и к Молдавии"

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АШХАБАД, 17 сентября. /ТАСС/. Россия не склонна драматизировать недавние случаи запрета на въезд в Молдавию ряда российских политиков и настроена на дальнейшее развитие экономических, культурных и гуманитарных связей между двумя странами. Об этом в воскресенье заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с президентом республики Игорем Додоном.

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"Есть тенденция к улучшению отношений, и в этом ваша огромная заслуга как президента, который строго выполняет свои обещания, данные народу Молдавии: расширять, налаживать взаимовыгодное сотрудничество с Россией. Вы эти обещания выполняете. Хотя мы понимаем, что ситуация непростая и развивается очень сложно. Много было неприятных событий за это время: запрет на въезд в Молдавию политикам, депутатам, в конце - ну уж совсем за пределами всякого здравого смысла и международного права, и международной практики, когда сопредседателю межправкомиссии, вице-премьеру, специальному представителю президента по Приднестровью [Дмитрию Рогозину] запретили въезд в страну. Это уже никакой дипломатической культуры, в нарушение всех международных правил", - сказала она.

"Но такова реальность, такова жизнь, поэтому мы не драматизируем эти ситуации", - отметила Матвиенко.

Она подчеркнула, что Россия и россияне относятся "с большим уважением к молдавскому народу и к Молдавии". "Мы не навязываем ничего. Народ Молдавии сам вправе выбирать свой путь развития, свое государственное устройство, но мы последовательно выражаем свою заинтересованность в развитии и расширении экономических, торговых связей, культурных, гуманитарных и готовы во всем содействовать вам в проведении этой линии", - добавила председатель СФ.

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Персоны
Додон, Игорь Рогозин, Дмитрий Олегович Матвиенко, Валентина Ивановна
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