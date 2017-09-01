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Российских граждан не пустили в Молдавию из-за несоответствия условиям въезда

Международная панорама
1 сентября, 11:39 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 1, сентября. /ТАСС

В пресс-службе пограничной полиции Молдавии отметили, что решение принято в связи с тем, что граждане РФ не указали цель визита

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КИШИНЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Пограничная полиция Молдавии в четверг не пустила в республику несколько российских граждан, включая главного редактора еженедельника "Аргументы и факты" Игоря Черняка, из-за несоответствия условиям въезда в страну. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

"Этим лицам было отказано во въезде в Республику Молдова, так как они не указали цель визита и не отвечали условиям прохождения границы", - утверждали собеседники агентства.

О задержании проинформировал в пятницу сам журналист. По словам Черняка, в аэропорту Кишинева его не пропустили, сославшись на его профессию.

В четверг стало известно, что Кишинев также депортировал направлявшуюся в Приднестровье российскую делегацию, в которую входил в том числе президент Коллегии военных экспертов России генерал-майор Александр Владимиров.

Ранее молдавские власти неоднократно отказывали во въезде в республику российским политологам, общественным деятелям и журналистам. Так, в августе персоной нон грата был объявлен вице-премьер, сопредседатель Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России и Молдавии, спецпредставитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин.

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