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Главного редактора "АиФ" не пустили в Молдавию

Общество
1 сентября, 5:00 UTC+3 ТАСС

По данным самого издания, Игорю Черняку отказали в пересечении границы, сославшись на то, что он журналист

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ТАСС, 1 сентября. Власти Молдавии запретили въезд в страну главному редактору еженедельника "Аргументы и факты" ("АиФ") Игорю Черняку. Об этом в пятницу на своем сайте сообщило издание.

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"В аэропорту Кишинева ему отказали в пересечении границы, сославшись на то, что он журналист. Никаких других объяснений не последовало. Из Кишинева его отправляют обратно в Москву", - указали в "АиФ", отметив, что вместе с Черняком в страну не пропустили еще одного гражданина РФ - бизнесмена, владеющего молдавскими винодельческими предприятиями.

Черняк возглавляет издание с января этого года. В 2012 году он стал лауреатом премии правительства РФ в области СМИ, а в 2014-м - премии "Человек года - 2014" по версии Русского биографического института.

В четверг стало известно, что Кишинев депортировал направлявшуюся в Приднестровье российскую делегацию, в которую, кроме прочих, входил президент Коллегии военных экспертов России генерал-майор Александр Владимиров. В августе персоной нон грата в Молдавии был объявлен вице-премьер, сопредседатель межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству России и Молдавии, а также спецпредставитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин.

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