Тиллерсон совершит визит в Китай 28-30 сентября

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон совершит 28-30 сентября поездку в Пекин в рамках подготовки визита американского президента Дональда Трампа в КНР. Об этом сообщила на регулярном брифинге во вторник начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

"Эта поездка состоится в рамках подготовки визита президента [США Дональда] Трампа в КНР в ноябре, - отметила она. - Госсекретарь Тиллерсон проведет встречи с высокопоставленными китайскими представителями. Это уже второй его визит в Китай в качестве госсекретаря. В ходе визита он будет обсуждать целый ряд вопросов, в том числе вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, а также вопросы торговли и инвестиций".

"Визит госсекретаря Тиллерсона в Китай служит подтверждением намерения администрации Трампа расширять и укреплять интересы США в Азиатско-Тихоокеанском регионе в сфере безопасности и в области экономики", - подчеркнула она.