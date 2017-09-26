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Тиллерсон совершит визит в Китай 28-30 сентября

Международная панорама
26 сентября, 23:32 UTC+3 ВАШИНГТОН 26, сентября. /ТАСС

Это уже второй визит госсекретаря США в КНР

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ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон совершит 28-30 сентября поездку в Пекин в рамках подготовки визита американского президента Дональда Трампа в КНР. Об этом сообщила на регулярном брифинге во вторник начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

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"Эта поездка состоится в рамках подготовки визита президента [США Дональда] Трампа в КНР в ноябре, - отметила она. - Госсекретарь Тиллерсон проведет встречи с высокопоставленными китайскими представителями. Это уже второй его визит в Китай в качестве госсекретаря. В ходе визита он будет обсуждать целый ряд вопросов, в том числе вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, а также вопросы торговли и инвестиций".

"Визит госсекретаря Тиллерсона в Китай служит подтверждением намерения администрации Трампа расширять и укреплять интересы США в Азиатско-Тихоокеанском регионе в сфере безопасности и в области экономики", - подчеркнула она.

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Персоны
Трамп, Дональд Тиллерсон, Рекс
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