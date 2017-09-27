Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.09:
$ 57.52
€ 68.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WP: КНДР пытается найти аналитиков из США, которые бы помогли ей понять Трампа

Международная панорама
27 сентября, 1:54 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 27, сентября. /ТАСС

По сведениям источников газеты, должностные лица в Пхеньяне начали предпринимать такого рода попытки еще до усиления военной риторики лидеров обеих стран

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Susan Walsh

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Власти КНДР предпринимают попытки провести консультации с вашингтонскими аналитиками со связями в Республиканской партии для лучшего понимания высказываний и политики президента США Дональда Трампа в отношении Пхеньяна. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.

По их сведениям, должностные лица КНДР начали предпринимать такого рода попытки еще до усиления военной риторики лидеров обеих стран. "Их [КНДР] главное опасение - Трамп. Они не могут его понять", - цитирует издание свой источник.

Представительство КНДР в ООН пригласило посетить страну бывшего заместителя начальника отдела ЦРУ США по вопросам Корейского полуострова Брюса Клингнера, работающего ныне в консервативном Центре исследований Азии американского фонда "Наследие" (Heritage Foundation). По сведениям WP, Трамп тесно связан с "Наследием", который повлиял на ряд решений президента, однако не знаком с Клингнером.

Сам эксперт отказался отправиться в Пхеньян, но отметил, что КНДР вновь начали обращаться к американским специалистам и бывшим должностным лицам. "Такие встречи полезны, но если режим [северокорейского лидера Ким Чен Ына] хочет послать четкий сигнал, он должен обратиться непосредственно к американскому правительству", - уверен Клингнер.

Издание отмечает, что Пхеньян пытался связаться и с бывшим членом Совета национальной безопасности США, отвечавшим за азиатский регион, а ныне вице-президентом Фонда Карнеги Дугласом Паалом. Посредники со стороны КНДР хотели, чтобы он договорился о проведении на нейтральной территории консультаций между северокорейскими должностными лицами и американскими экспертами, у которых есть связи в Республиканской партии. Паал также отклонил просьбу Пхеньяна, однако отметил, что власти республики "явно стремятся послать некий сигнал".

Контакты в формате Track 2

Контакты представителей КНДР с бывшими американскими чиновниками и экспертами, проводимые в формате Track 2, проходят по всему миру независимо от участия американских властей, рассказали ранее ТАСС в Госдепартаменте. В пресс-службе ведомства пояснили, что проинформированы о встречах экс-чиновников США с представителями КНДР.

Контакты в формате Track 2, которые еще называют "экспертной дипломатией", подразумевают неправительственное посредничество в решении разного рода межгосударственных вопросов, в особенности таких, которые в силу своего характера на официальном уровне крайне трудно разрешить. В такого рода переговорах большую роль играют бывшие чиновники, эксперты аналитических и исследовательских центров, национальных институтов международных отношений.

Так, в середине сентября японский телеканал NHK сообщил о встрече бывшего первого заместителя помощника госсекретаря США Эванса Ревера и заместителя директора североамериканского департамента МИД КНДР Чхэ Ган Иля в Швейцарии во время международной конференции.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР Швейцария
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генерал ВС США: Соединенные Штаты не допустят военного превосходства РФ над собой
2
Путин освободил от должности главкома ВКС РФ Виктора Бондарева
3
Частота взрывов на артскладе в Винницкой области увеличивается
4
Глава представительства ЕС в РФ заявил, что отношения России и Евросоюза "достигли дна"
5
Москалькова: три жителя Чечни, названные в СМИ убитыми, погибли в бою с силовиками
6
СМИ: на крупнейшем складе боеприпасов в Винницкой области раздаются взрывы
7
Что означает для РАН избрание президентом Александра Сергеева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама