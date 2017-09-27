WP: КНДР пытается найти аналитиков из США, которые бы помогли ей понять Трампа

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Власти КНДР предпринимают попытки провести консультации с вашингтонскими аналитиками со связями в Республиканской партии для лучшего понимания высказываний и политики президента США Дональда Трампа в отношении Пхеньяна. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.

По их сведениям, должностные лица КНДР начали предпринимать такого рода попытки еще до усиления военной риторики лидеров обеих стран. "Их [КНДР] главное опасение - Трамп. Они не могут его понять", - цитирует издание свой источник.

Представительство КНДР в ООН пригласило посетить страну бывшего заместителя начальника отдела ЦРУ США по вопросам Корейского полуострова Брюса Клингнера, работающего ныне в консервативном Центре исследований Азии американского фонда "Наследие" (Heritage Foundation). По сведениям WP, Трамп тесно связан с "Наследием", который повлиял на ряд решений президента, однако не знаком с Клингнером.

Сам эксперт отказался отправиться в Пхеньян, но отметил, что КНДР вновь начали обращаться к американским специалистам и бывшим должностным лицам. "Такие встречи полезны, но если режим [северокорейского лидера Ким Чен Ына] хочет послать четкий сигнал, он должен обратиться непосредственно к американскому правительству", - уверен Клингнер.

Издание отмечает, что Пхеньян пытался связаться и с бывшим членом Совета национальной безопасности США, отвечавшим за азиатский регион, а ныне вице-президентом Фонда Карнеги Дугласом Паалом. Посредники со стороны КНДР хотели, чтобы он договорился о проведении на нейтральной территории консультаций между северокорейскими должностными лицами и американскими экспертами, у которых есть связи в Республиканской партии. Паал также отклонил просьбу Пхеньяна, однако отметил, что власти республики "явно стремятся послать некий сигнал".

Контакты в формате Track 2

Контакты представителей КНДР с бывшими американскими чиновниками и экспертами, проводимые в формате Track 2, проходят по всему миру независимо от участия американских властей, рассказали ранее ТАСС в Госдепартаменте. В пресс-службе ведомства пояснили, что проинформированы о встречах экс-чиновников США с представителями КНДР.

Контакты в формате Track 2, которые еще называют "экспертной дипломатией", подразумевают неправительственное посредничество в решении разного рода межгосударственных вопросов, в особенности таких, которые в силу своего характера на официальном уровне крайне трудно разрешить. В такого рода переговорах большую роль играют бывшие чиновники, эксперты аналитических и исследовательских центров, национальных институтов международных отношений.

Так, в середине сентября японский телеканал NHK сообщил о встрече бывшего первого заместителя помощника госсекретаря США Эванса Ревера и заместителя директора североамериканского департамента МИД КНДР Чхэ Ган Иля в Швейцарии во время международной конференции.