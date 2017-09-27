Конгресс США ждет от Белого дома план применения закона о санкциях в отношении Москвы

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Администрация США должна к 1 октября представить Конгрессу руководство по применению принятого в этом году закона об ужесточении санкционного режима в отношении России, Ирана и КНДР. Об этом журналистам в среду заявил старший демократ комитета Сената по иностранным делам, один из авторов инициативы Бен Кардин.

"1 октября - это дата, к которой администрация должна представить план по применению закона о санкциях в отношении России. Мы запрашивали эту информацию, контактировали с Госдепартаментом, поднимали этот вопрос на многих слушаниях. Мы очень хотим понять, как администрация намеревается применять закон о российских санкциях", - сказал сенатор.

Турция нарушила закон?

Ранее Кардин направил письмо на имя госсекретаря Рекса Тиллерсона и главы Пентагона Джейса Мэттиса с просьбой проверить, не нарушает ли недавняя покупка Турцией российских систем ПВО С-400 данный закон. "Я поднял вопрос о том, не является ли это нарушением закона о санкциях в отношении России. Изначально эта покупка была очень противоречивой", - отметил политик, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. При этом он не стал уточнять, был ли им получен какой-либо ответ от внешнеполитического и оборонного ведомств.

"НАТО обладает общей системой обороны и часть ее составляют технологии, их обмен между членами альянса", - напомнил Кардин, заметив, что этот контракт мог вызвать обеспокоенность среди участников блока. "Это также может быть нарушением закона о санкциях", - добавил политик.

При этом Кардин выразил уверенность, что другие страны хотят продолжать закупать оружие у Соединенных Штатов по причине его технологического превосходства и желания сохранят отношения с Вашингтоном.

В Сенате не против конкуренции

"Но мы также знаем, что это вопрос конкуренции и Россия весьма активно предлагает различные системы, пытается добиться влияния в разных частях мира. Конкуренция - это не обязательно плохо. Но мы по-прежнему считаем, что страны предпочитают иметь дело с нами", - резюмировал законодатель.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни у кого нет права критиковать Россию и Турцию за военно-техническое сотрудничество, которое осуществляется "в строгом соответствии с международным правом".

Президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций в отношении РФ в начале августа, до этого он был принят в Конгрессе подавляющим числом голосов. В этом документе прописан весьма широкий набор рестрикций, касающихся оборонного, энергетического и банковского секторов.