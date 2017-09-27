Глава МИД Ирана назвал "ящиком Пандоры" идею США о пересмотре ядерной сделки

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Допускаемая Соединенными Штатами возможность пересмотреть ряд условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ядерной проблемы Ирана - это миф, и попытки Вашингтона воплотить его в реальность чреваты самыми губительными последствиями. Об этом заявил в опубликованном в среду интервью агентству AP министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф.

Он назвал мифом саму возможность пересмотра части положений СВПД, касающихся временных сроков и ограничений на работы Тегерана в ядерной области. Президент США Дональд Трамп рискует таким образом открыть "ящик Пандоры", предупредил глава МИД.

В воскресенье в эфире телекомпании CNN он заявил, что Иран в случае выхода американцев из ядерной сделки оставляет за собой право возобновить программу мирного освоения атомной энергии ускоренными темпами. "У Ирана есть спектр опций [в ответ на выход США из СВПД], включая выход из соглашения и развитие ядерной программы более высокими темпами. Она будет носить мирных характер, но без учета ограничений, которые мы приняли добровольно", - подчеркнул Зариф.

Он обратил внимание на то, что верификация Вашингтоном соблюдения Ираном СВПД каждые 90 дней не является частью данного соглашения и представляет собой инициативу США. Глава МИД отрицал, что инспекции ядерных объектов Исламской Республики в соответствии с СВПД ограничены некими временными рамками или крайними сроками.

21 сентября госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая в четверг на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу нераспространения ядерного оружия, обвинил Иран в попытках использовать все возможности для возобновления в случае необходимости военных ядерных разработок.