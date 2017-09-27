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Глава МИД Ирана назвал референдум в Иракском Курдистане угрозой стабильности в регионе

Международная панорама
27 сентября, 23:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, сентября. /ТАСС

Тегеран выступал против проведения такого плебисцита, напомнил Мохаммад Джавад Зариф

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НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Референдум о независимости Иракского Курдистана опасен для стабильности в регионе и не отвечает интересам курдских друзей Ирана.

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Об этом заявил в интервью агентству AP министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф.

Он подчеркнул, что Тегеран выступал против проведения такого плебисцита, "как и любой другой народ в мире". Глава МИД также назвал курдов "вечными друзьями" иранцев, напомнив, что его страна оказала поддержку курдскому ополчению в сражениях с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) под Эрбилем.

"Мы верим в то, что этот референдум опасен для стабильности в регионе и не отвечает интересам наших курдских друзей в Ираке", - отметил Зариф.

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Темы
Референдум в Иракском Курдистане
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