Глава МИД Ирана назвал референдум в Иракском Курдистане угрозой стабильности в регионе

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НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Референдум о независимости Иракского Курдистана опасен для стабильности в регионе и не отвечает интересам курдских друзей Ирана.
Об этом заявил в интервью агентству AP министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф.
Он подчеркнул, что Тегеран выступал против проведения такого плебисцита, "как и любой другой народ в мире". Глава МИД также назвал курдов "вечными друзьями" иранцев, напомнив, что его страна оказала поддержку курдскому ополчению в сражениях с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) под Эрбилем.
"Мы верим в то, что этот референдум опасен для стабильности в регионе и не отвечает интересам наших курдских друзей в Ираке", - отметил Зариф.