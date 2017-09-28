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В Сирии рассмотрят "другие варианты" против присутствия США, если дипломатия не сработает

Международная панорама
28 сентября, 0:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Глава МИД Сирии Валид Муаллем подчеркнул, что присутствие американских военных незаконно, потому что не согласовано с правительством страны

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Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. /ТАСС/. Правительство Сирии намерено решить вопрос присутствия США в Сирии дипломатическим путем, но готово рассмотреть другие меры, если дипломатия окажется бессильной. Об этом заявил глава МИД Сирии Валид Муаллем в интервью телеканалу RT, запись которого была опубликована в среду вечером.

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"Мы будем стучаться во все дипломатические двери, потому что американское военное присутствие в Сирии незаконно. На него нет согласия сирийского правительства. Когда дипломатия окажется бессильной, мы рассмотрим другие варианты", - сказал он.

По словам главы Муаллема, правительство Сирии будет действовать в рамках суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии.

"Американцы пришли к нам, а не мы к ним", - добавил он.

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