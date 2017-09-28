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Анкара поддерживает все решения Багдада в отношении Иракского Курдистана

Международная панорама
28 сентября, 10:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

Турецкая сторона заявила о готовности к сотрудничеству и координации с правительством Ирака

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади провел в четверг телефонный разговор со своим турецким коллегой Бинали Йылдырымом. Как отмечается в распространенном заявлении канцелярии аль-Абади, турецкий премьер подтвердил готовность Анкары поддержать все решения Багдада в отношении Иракского Курдистана, в том числе по экспорту нефти.

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В тексте говорится, что "Йылдырым подтвердил поддержку Турцией всех принятых правительством и парламентом [Ирака] решений", направленных на "сохранение единства страны". Также он подчеркнул "приверженность его страны к сотрудничеству и координации с правительством Ирака для реализации всех необходимых мер для передачи контроля над наземными и воздушными терминалами органам федеральной власти".

В разговоре с аль-Абади Йылдырым отметил, что Анкара поддерживает все резолюции Багдада, в том числе связанные с экспортом нефти федеральному правительству.

Референдум о независимости Иракского Курдистана, против которого категорически высказалось иракское правительство и ряд стран, в том числе Турция, прошел 25 сентября. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила в среду, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение от Ирака.

Еще до обнародования официальных результатов парламент в Багдаде принял пакет мер в ответ на неконституционный, по их убеждению, шаг Эрбиля. Законодатели потребовали от правительства отправить в спорные районы, подконтрольные курдам, иракские войска, закрыть погрантерминалы, которые выходят за рамки контроля федерального правительства, вернуть нефтяные месторождения под юрисдикцию министерства нефти, закрыть иностранные диппредставительства в Эрбиле. Также парламентарии потребовали начать судебное преследование лиц, ответственных за проведение референдума, в том числе главы Иракского Курдистана Масуда Барзани. Авиационные власти Ирака оповестили международных авиаперевозчиков о том, что вводят запрет на полеты в аэропорты Эрбиля и Сулеймании с 29 сентября.

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района, который имеет статус широкой автономии в составе Ирака, юридически закрепленный в конституции страны. Регион является областью этнического расселения курдов в провинциях Дахук, Сулеймания и Эрбиль на севере и северо-востоке Ирака.

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