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Суд Киева отказал адвокату Януковича в переносе заседания для свидания с подзащитным

Международная панорама
28 сентября, 10:39 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 28, сентября. /ТАСС

По словам юриста, он собирался поехать в Ростов-на-Дону к бывшему президенту Украины, чтобы "провести конфиденциальное свидание, согласовать позицию"

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КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Оболонский районный суд Киева отказал Максиму Герасько - адвокату экс-президента Украины Виктора Януковича - в переносе заседания для встречи защитника с подсудимым. Об этом сообщил в четверг председательствующий судья Владислав Девятко.

"Суд вам отказывает и будет считать уважительной причиной для переноса билеты или командировочные документы", - сказал он. В то же время прокурор Руслан Кравченко отметил, что адвокат третий раз обращается к суду с таким ходатайством. "Мы против переноса суда, но не возражаем против свидания адвоката с Януковичем", - сообщил прокурор.

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Герасько, обращаясь к суду, напомнил, что представил в Центр бесплатной правовой помощи заявление на предоставление ему денег на поездку в Ростов-на-Дону к Януковичу, чтобы "провести конфиденциальное свидание, согласовать позицию".

Экс-президент Украины 6 июля отказался от участия в судебном разбирательстве, заявив, что в ходе процесса были "нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана Конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы", а итог суда "заранее определен". Он также отозвал из суда своих адвокатов. Позже его государственным защитником был назначен адвокат Виталий Мешечек, но 17 августа он был освобожден от этих обязанностей по собственной просьбе. Новым государственным адвокатом Януковича назначили Максима Герасько, который был защитником на процессе по делу экс- начальника департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача, последний получил пожизненный срок по обвинению в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

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