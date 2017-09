NYT: сын Трампа отказался от охраны и отправился охотиться на лосей в Канаду

ВАШИНГТОН, 28 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Сын президента США Дональд Трамп - младший отказался от сопровождения агентов Секретной службы и отправился в Канаду поохотиться. Как сообщила в среду газета The New York Times, это произошло две недели назад.

Еще 18 сентября издание информировало о том, что Трамп решил отказаться от положенной ему по закону охраны. Секретная служба США отвечает за защиту не только первых лиц государства, но и членов их семей, а также бывших президентов страны. Согласно публикации, сын американского лидера принял такое решение, стремясь оградить свою частную жизнь. В самой Секретной службе от комментариев воздержались.

При этом неизвестно, оставался ли без защиты только Трамп-младший или также его жена и пятеро детей. Но уже 26 сентября Секретная служба вновь возобновила охрану сына президента.

Позже The New York Times удалось выяснить, что в этот период Трамп-младший находился в Канаде. Репортер издания Люк Диттрих узнал, что сын президента был на территории Юкон на северо-западе страны. Диттрих даже смог "поймать" Трампа в местном аэропорту на пути домой. "The New York Times? Никогда не знаешь, откуда вас, ребята, ждать", - сказал Трамп-младший журналисту. Он отказался в деталях рассказывать о своей поездке, заметив лишь, что у него была "хорошая охота". О трофеях он также говорить не стал, но, по утверждению газеты, Трамп-младший подстрелил большого лося.

Ранее директор Секретной службы Рэндольф Аллес рассказал газете USA Today, что сотрудникам этого силового ведомства вскоре будет нечем платить, так как зарплатный фонд исчерпан. Это вызвано тем, что агентам приходится охранять 42 человек, из них 18 - члены семьи Трампа, причем много средств уходит на сопровождение самого президента и его сыновей во время различных поездок.