Медведчук: закон Украины об образовании ставит крест на реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук заявил, что новый закон об образовании ставит крест на реинтеграции Донбасса.

"Заявления высокопоставленных чиновников о том, что Украина уважает европейские ценности и стремится к европейским стандартам, мы слышим постоянно. Как, впрочем, и заверения власти в том, что она работает над реинтеграцией Донбасса. Ложь, наглая и циничная", - написал политик в Facebook.

Медведчук убежден, что подписанный президентом закон "Об образовании" с дискриминационной "языковой статьей", нарушающей права национальных меньшинств, со всей очевидностью доказывает обратное. "Он не только бьет по имиджу Украины (реакция Польши, Румынии, Венгрии, России это уже доказала), но и (и это самое опасное), в сущности, ставит крест на реинтеграции Донбасса", - подчеркнул лидер движения.

Ранее Медведчук заявил, что новый закон об образовании запускает необратимый процесс разрушения целостности украинской нации и стал "резонансным событием". По его словам, статья 7 закона "Об образовании" противоречит не только Декларации прав национальностей Украины, но также статье 10 Конституции Украины и решению Конституционного суда относительно толкования этой статьи.

Реакция Европы и России

Новая редакция закона "Об образовании", принятая Верховной радой 5 сентября, предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.

Крайне болезненно отреагировали на принятие закона Польша, Болгария, Греция. Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил визит на Украину, который планировался на октябрь. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт в Европейском Союзе отныне заблокирует любой шаг, который может привести к дальнейшему продвижению Украины в процессе европейской интеграции.

Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, комментируя украинский закон "Об образовании", заявил, что он перечеркивает правовые основы многонационального государства, международная реакция на него должна быть жесткой и последовать незамедлительно. Карасин подчеркнул, что своими действиями "Киев подогревает неонацистские настроения".

В среду, 27 сентября, Совет Федерации единогласно принял заявление, в котором призвал ООН, ОБСЕ и международные парламентские организации Европы дать объективную оценку антидемократическому закону Украины "Об образовании". В тот же день Госдума на пленарном заседании приняла заявление о недопустимости нарушения права коренных народов и национальных меньшинств обучаться на родном языке на Украине.