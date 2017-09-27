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Матвиенко: для Запада наступил момент истины после принятия Украиной закона об образовании

Политика
27 сентября, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Если европейские страны промолчат, это будет означать двойные стандарты в отношении соблюдения прав человека, считает спикер Совфеда

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Для Запада наступил момент истины в связи с принятием Украиной закона "Об образовании", от реакции западного сообщества будет зависеть его реальное отношение к соблюдению прав человека. Об этом в среду заявила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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"Я считаю, что для Запада сейчас наступил момент истины: либо они отреагируют адекватно и, тем самым подтвердят, что для всех стран одинаковы требования по соблюдению прав человека, европейских конвенций и так далее, либо они промолчат. Тогда понятно, что это двойные стандарты", - сказала она.

Спикер подчеркнула, что дальше мириться с такой поддержкой незаконных действий Украины в международном сообществе просто недопустимо. "С приятием закона "Об образовании", который подписал президент Украины, Украина переступила грубо "красную черту", потому что нет ни одного международного документа, о правах и свободах человека, об образовании, о культуре, который бы этот закон не нарушал", - сказала Матвиенко.

Она уточнила, что реакция целого ряда европейских государств была, но, по ее мнению, этого не достаточно. "Нужно, чтобы соответствующая реакция была от институтов Евросоюза, Совета Европы, ОБСЕ, других международных структур, которые контролируют соблюдение международных конвенций", - отметила спикер Совфеда.

"Пусть они отреагируют и выскажут свою точку зрения на такое грубое попрание всех международных актов и норм", - добавила Матвиенко.

Закон и заявление Совфеда

Совет Федерации единогласно принял в среду заявление, в котором призвал ООН, ОБСЕ и международные парламентские организации Европы дать объективную оценку антидемократическому закону Украины "Об образовании". Документ поддержали 159 сенаторов.

Заявление, осуждающее нарушение фундаментального права коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках, приняли также депутаты Госдумы.

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Президент Украины Петр Порошенко 25 сентября подписал новый закон "Об образовании", который предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке.

Обеспокоенность новым законом выразили Румыния, Болгария, Греция, Молдавия и Польша. Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил визит на Украину, который планировался на октябрь. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт в Европейском Союзе отныне заблокирует любой шаг, который может привести к дальнейшему продвижению Украины в процессе европейской интеграции.

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Темы
Ситуация вокруг закона об образовании на Украине
Персоны
Йоханнис, Клаус Матвиенко, Валентина Ивановна
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