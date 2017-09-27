Сенатор: около 1 млн детей на Украине не смогут учиться на родном языке

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Около 1 млн детей украинских школ не смогут с 2020 года обучаться на родном языке в связи с принятием закона "Об образовании".
Об этом на пленарном заседании Совета Федерации в среду заявила глава комитета по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина.
"В школах, где обучение [проходит] полностью на русском языке, учатся около 400 тыс. детей. Как отдельный предмет, русский изучает почти 1 млн школьников, и эти дети из неукраинских семей не смогут получить среднее образование на родном языке. Мне кажется, комментарии излишни", - сказала Драгункина при обсуждении проекта заявления Совфеда в связи с принятием закона Украины "Об образовании".
По словам сенатора, в этом году 364 детских сада и 581 школа на Украине обучают детей на русском языке.
"Мы видим, как будоража людей, отвлекая их от реальных проблем, раскалывая общество на своих и чужих, нынешние политики Украины насильственно устанавливают в многонациональном государстве моноэтнический языковой режим <… > Что бы ни творили нынешние политики, они приходят и уходят, а язык и культура вечны", - сказала глава комитета.
Ранее во среду Совет Федерации единогласно принял заявление, в котором призвал ООН, ОБСЕ и международные парламентские организации Европы дать объективную оценку антидемократическому закону Украины. Документ поддержали 159 сенаторов.
Закон, подписанный президентом Украины Петром Порошенко 25 сентября, предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке.
Обеспокоенность новым законом выразили Болгария, Греция, Молдавия и Польша. Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил визит на Украину, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт в Европейском Союзе теперь будет блокировать любые шаги, которые могут привести к дальнейшему продвижению Украины в процессе европейской интеграции.