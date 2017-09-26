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Украина заявила, что не откажется от закона об образовании

Международная панорама
26 сентября, 18:57 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 26, сентября. /ТАСС

Киев готов привлечь международных экспертов для оценки принятого закона, заявили в администрации украинского президента

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© AP Photo/Efrem Lukatsky

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Негативная реакция ряда европейских стран не заставит Украину пересмотреть закон об образовании. Об этом заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

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"Все эти истерические заявления венгерской стороны связаны прежде всего с парламентскими выборами в Венгрии, которые состоятся в следующем году, а также с тем, что Венгрия хочет отвлечь внимание от проблем в отношениях с ЕС, в частности в контексте миграционных вопросов", - цитирует Елисеева телеканал Еспресо.TV. По словам замглавы администрации президента, в этой ситуации Киеву надо действовать спокойно и взвешенно. "Мы должны продемонстрировать, что являемся большой европейской нацией, мы имеем национальные интересы, у нас есть свой стержень, и нас на этом пути не сломать", - сказал он.

Елисеев считает необходимым диалог по данному вопросу. Он также отметил, что Киев готов привлечь международных экспертов для оценки принятого закона об образовании. "К сожалению, венгерская сторона, вместо того, чтобы урегулировать эту проблему в двустороннем формате, решила идти на более широкие форматы. Но мы готовы в ближайшее время организовать двусторонние консультации и привлечь экспертов, чтобы доказать, что данный закон соответствует лучшим европейским стандартам и как интересам венгерского нацменьшинства, так и украинской стороны", - добавил замглавы администрации.

Президент Украины Петр Порошенко 25 сентября подписал новый закон "Об образовании", который предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке.

Обеспокоенность новым законом выразили Румыния, Болгария, Греция, Молдавия и Польша. Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил визит на Украину, который планировался на октябрь. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт в Европейском Союзе отныне заблокирует любой шаг, который может привести к дальнейшему продвижению Украины в процессе европейской интеграции.

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Ситуация вокруг закона об образовании на Украине
Персоны
Йоханнис, Клаус
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