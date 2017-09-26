Карасин: украинский закон об образовании перечеркивает правовые основы государства

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Карасин: украинский закон об образовании перечеркивает правовые основы государстваПолитика 26 сентября, 18:00
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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Украинский закон "Об образовании" перечеркивает правовые основы многонационального государства. Об этом заявил во вторник ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.
"Конечно, это возмутительный акт неуважения к реалиям современного мира, - сказал он. - Помимо нарушения международных обязательств Украины, это унижает представителей многих национальностей, живущих в этой стране".
Карасин подчеркнул, что своими действиями "Киев осознанно перечеркивает правовые основы многонационального государства и подогревает неонацистские настроения". "Убежден, что реакция на это в Европе, да и во всем мире, должна быть жесткой и последовать незамедлительно", - заявил он.
Президент Украины Петр Порошенко 25 сентября подписал новый закон "Об образовании", который предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке.
Обеспокоенность новым законом выразили Румыния, Болгария, Греция, Молдавия и Польша. Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил визит на Украину, который планировался на октябрь.