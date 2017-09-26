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Эксперт: украинский закон об образовании не соответствует европейским стандартам

Общество
26 сентября, 15:36 UTC+3 МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Подавление других языков не поможет качеству образования на Украине, считает руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Подписанный в понедельник президентом Украины Петром Порошенко закон "Об образовании" является неверным решением и не соответствует ни европейским, никаким другим стандартам. Такое мнение высказал ТАСС во вторник научный руководитель Института образования НИУ "Высшая школа экономики" Исак Фрумин.

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"Я думаю, что здесь и мировое экспертное сообщество, и политики высказались однозначно: это совершенно неправильное решение, оно не соответствует ни европейским, никаким другим установкам, - заявил эксперт. - Мы, к сожалению, видим во многих странах (это не только касается стран бывшего СССР), когда вместо усилий по продвижению национального языка, по его поддержке предпринимаются усилия по подавлению других языков. И это очень печально. И это точно не поможет качеству образования на Украине".

В понедельник 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который был принят Верховной радой 5 сентября. Его обновленная редакция предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке.

Обеспокоенность новым законом выразили Румыния, Болгария, Греция, Молдавия и Польша. Президент Румынии Клаус Йоханнис отменил визит на Украину, который планировался на октябрь. А глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт в Европейском Союзе отныне заблокирует любой шаг, который может привести к дальнейшему продвижению Украины в процессе европейской интеграции.

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Персоны
Йоханнис, Клаус Порошенко, Петр Алексеевич
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