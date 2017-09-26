Госдума и СФ могут в среду заявить о нарушении права учиться на родном языке на Украине

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Госдума и Совет Федерации на заседаниях в среду могут синхронно принять заявления о недопустимости нарушения прав народов Украины обучаться на родных языках. Об этом заявил журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.

"Вчера президент Украины [Петр Порошенко] подписал закон об образовании. В связи с этим Госдума завтра будет рассматривать заявление о недопустимости нарушения фундаментальных прав коренных народов и национальных меньшинств Украины обучаться на родных языках", - подчеркнул Мельников.

"Поскольку завтра будет заседание Совета Федерации, мы не исключаем такой возможности (и это обсуждалось с участием представителей СФ на заседании Совета Думы), что завтра же Совет Федерации примет аналогичное заявление по этому вопросу", - добавил он.

Проект заявления Госдумы

Проект заявлении "О реформе образования на Украине, лишающей граждан права учиться на родном языке" был внесен на рассмотрение Госдумы на прошлой неделе. Он был подготовлен комитетом нижней палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

В тексте проекта заявления напоминается, что Верховная рада Украины 5 сентября 2017 года приняла новый закон "Об образовании", в соответствии с которым лицам, принадлежащим к коренным народам и национальным меньшинствам Украины, гарантируется право обучения на родном языке только в детских садах и школах до 5 класса. При этом предусматривается, что норма о преподавании предметов на языках национальных меньшинств до 5 класса будет действовать только до 2020 года, после чего образование на Украине должно стать целиком и исключительно украиноязычным.

"Депутаты Государственной думы с глубоким сожалением отмечают, что одобренный парламентом Украины закон является не чем иным, как актом насильственной украинизации, грубо противоречащим ратифицированной Украиной Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. Закон "Об образовании" вводит фактический запрет на получение образования на любом ином языке, кроме украинского. Не случайно, что в новом законе "Об образовании" нет даже упоминания о русском и других языках народов Украины", - отмечается в документе.

Российские законодатели также указывают, что реформа образования на Украине уже вызвала резкую и обоснованную реакцию со стороны соседних стран - Венгрии, Польши, Молдавии, Румынии. "Реакция на официальные заявления этих стран в политических кругах и средствах массовой информации Украины лишний раз демонстрирует, как далеко от искомых европейских ценностей заходят в стране, добивающейся членства в Европейском союзе", - считают авторы.

При этом депутаты полагают, что "реформа образования на Украине направлена своим острием прежде всего на уничтожение остатков обучения на русском языке и преследует конечной целью полную ассимиляцию русского населения Украины". "Продолжая прежнюю линию в языковом вопросе, власти Украины вновь провоцируют ситуацию и воссоздают причины, ставшие отправной точкой для развития конфликта, а затем и гражданской войны на востоке Украины. Депутаты Государственной думы России осуждают принятие Верховной радой Украины одиозного закона "Об образовании" и заявляют о своей полной поддержке протестов на Украине и в европейских странах", - подчеркивается в проекте заявления.