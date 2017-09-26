Песков: некоторые положения закона Украины "Об образовании" несовременны и неудачны

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Кремль считает ряд положений закона Украины "Об образовании" несовременными и неудачными. "Мы не считаем ряд положений этого закона [Украины "Об образовании"] современными и удачными", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что многие положения этого документа вызвали очень жесткую реакцию у соседей Украины. Представитель Кремля отметил, что у Москвы имеются определенные озабоченности относительно дальнейшей реализации этого закона.
Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал новый закон "Об образовании". Его обновленная редакция предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке.
Обеспокоенность новым законом выразили Румыния, Болгария, Венгрия, Греция и Молдавия, а в Польше пообещали следить за применением его положений. В частности, президент Румынии Клаус Йоханнис сообщил, что отменил визит на Украину, который он должен был нанести в октябре, из-за принятия в этой стране нового закона об образовании. Руководитель аппарата венгерского правительства Янош Лазар заявил 21 сентября, что Украина может потерять друга в лице Венгрии после подписания украинским президентом нового закона об образовании.
МИД РФ в свою очередь заявил, что новый закон противоречит конституции Украины. Он ущемляет интересы русскоязычных жителей страны и нацелен на тотальную украинизацию.