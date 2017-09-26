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Совет Европы разочарован законом Украины об образовании и отсутствием консультаций по нему

Международная панорама
26 сентября, 19:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

Необходимо уважать языки меньшинств, заявил пресс-секретарь генсека СЕ Даниель Хольтген

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Совет Европы (СЕ) разочарован тем, что Украина приняла новый закон "Об образовании", не проконсультировавшись по отдельным его аспектам. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь генсека СЕ Даниель Хольтген.

"Разочарован, что Украина приняла языковой закон, не посоветовавшись с нами. Языки меньшинств нужно уважать", - написал он в своем Twitter.

Он подчеркнул, что это вопрос требует соответствующего политического отношения. "Мы обсудим с Украиной то, как будет проходить имплементация языкового закона", - добавил он.

Президент Украины Петр Порошенко 25 сентября подписал новый закон "Об образовании", который предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке. Обеспокоенность новым законом выразили Румыния, Болгария, Греция, Молдавия и Польша. 

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Темы
Ситуация вокруг закона об образовании на Украине
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