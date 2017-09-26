Совет Европы разочарован законом Украины об образовании и отсутствием консультаций по нему

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Совет Европы (СЕ) разочарован тем, что Украина приняла новый закон "Об образовании", не проконсультировавшись по отдельным его аспектам. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь генсека СЕ Даниель Хольтген.

"Разочарован, что Украина приняла языковой закон, не посоветовавшись с нами. Языки меньшинств нужно уважать", - написал он в своем Twitter.

Minority languages need to be respected, culturally and politically. We will discuss with #Ukraine how the new #language #law is implemented — Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) 26 September 2017

Он подчеркнул, что это вопрос требует соответствующего политического отношения. "Мы обсудим с Украиной то, как будет проходить имплементация языкового закона", - добавил он.

Президент Украины Петр Порошенко 25 сентября подписал новый закон "Об образовании", который предусматривает, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке. Обеспокоенность новым законом выразили Румыния, Болгария, Греция, Молдавия и Польша.