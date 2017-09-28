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Глава МИД Ирана: в случае выхода США из ядерной сделки Тегеран последует их примеру

Международная панорама
28 сентября, 18:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

По словам Мохаммада Джавада Зарифа, "Вашингтон будет чувствовать себя в лучшем положении, если он выполнит ядерное соглашение"

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Если США решат выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), тогда Иран последует их примеру. Об этом заявил в четверг телеканалу Al Jazeera министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф.

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"Вашингтон будет чувствовать себя в лучшем положении, если он выполнит ядерное соглашение, - сказал глава ведомства. - Но если США решат выйти из сделки, тогда Иран также сделает это. В этом случае у нас есть и другие варианты".

Президент США Дональд Трамп, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, назвал соглашение о ядерной программе Ирана худшей сделкой в истории США, выразив мнение, что Исламская Республика является "страной-изгоем, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос". Позже американский лидер заявил, что уже принял решение относительно возможного выхода США из ядерного соглашения с Ираном, однако он так и не уточнил, какое именно.

Тегеран и "шестерка" мировых держав (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия) 14 июля 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома, приняв СВПД. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации этого плана. В частности, он предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.

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