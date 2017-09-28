В Раду внесен проект закона о праве получать образование на языках нацменьшинств

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КИЕВ, 28 сентября. /ТАСС/. Законопроект об обеспечении защиты языковых прав национальных меньшинств зарегистрирован в украинском парламенте. Об этом в четверг сообщил автор проекта, депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич.
"Изменения касаются статьи 7 закона Украины "Об образовании". В частности, пункт 1 предлагается дополнить в новой редакции", - сообщила пресс-служба политика. Предлагается законодательно закрепить, что языком образовательного процесса является государственный (украинский) язык, а также региональный язык или язык нацменьшинств, если учебные заведения расположены на территориях, на которых распространен такой язык и по решениям местных властей применяются меры, направленные на их использование.
Правками в закон также предусмотрено, что государство гарантирует каждому гражданину Украины право на получение образования на всех уровнях на региональном языке или языке нацменьшинств. При этом, как и в предыдущем случае, условием выступает расположение учебного заведения на территориях, где распространен язык (региональный или нацменьшинств) и по решениям местных властей применяются меры, направленные на их использование.
Новая редакция закона об образовании вступила в силу на Украине 28 сентября. Документ, вызвавший резко негативную реакцию в ряде европейских стран из-за ущемления прав национальных меньшинств, предусматривает глубокую реформу всей образовательной системы. Наибольшую критику вызвали положения закона, касающиеся языка обучения. Так, с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке.
Поправки в закон раскритиковали семь стран. Протесты на разном уровне выразили Польша, Румыния, Венгрия, Греция, Молдавия, Болгария и Россия.