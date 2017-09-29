В Twitter не выявили причастности РФ к сообщениям, нацеленным на подрыв выборов в США

НЬЮ-ЙОРК, 29 сентября. /ТАСС/. Сервис микроблогов Twitter не нашел подтверждений того, что сообщения, которые соцсеть определила как направленные на вмешательство в избирательные процессы в США, имели явное российское происхождение. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении сервиса по итогам встречи его представителя с членами Конгресса США.

"Во время выборов 2016 года мы удаляли "твиты", которые являлись попыткой подорвать или каким-либо образом вмешаться в осуществление избирательных прав [американских граждан]", - отмечается в сообщении.

В качестве примера сервис привел вводящие в заблуждение "твиты", авторы которых предлагали избирателям отправлять смс-сообщения для того, чтобы проголосовать. "Мы не обнаружили, что связанные с такими действиями аккаунты имели явное российское происхождение", - подчеркнули в сервисе, добавив, что некоторые из данных аккаунтов были автоматизированы. Соцсеть подчеркнула, что поделилась примерами удаленного ею контента с Конгрессом.

Сервис также отметил, что заблокировал более 200 аккаунтов, тем или иным образом связанных со страницами, которые ранее удалила соцсеть Facebook. По словам представителей Twitter, такие аккаунты были заблокированы преимущественно за "нарушение правил" пользования сервисом, в том числе за рассылку спам-сообщений.

6 сентября Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в соцсети Facebook, выступил с утверждением, что в период прошлогодних президентских выборов в США некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По словам Стамоса, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015 по май 2017 года, эти аккаунты были связаны друг с другом, и ими, вероятно, управляли из России.

На прошлой неделе соцсеть объявила о решении предоставить информацию на этот счет в полном объеме Конгрессу США. Президент Дональд Трамп назвал утверждения о якобы проплаченных Россией рекламных объявлениях в Facebook с целью повлиять на выборы очередной мистификацией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в соцсети и не знает, кто стоит за такими заказами.