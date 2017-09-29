Дипломат: Вашингтон ввел ограничения в отношении наблюдательных полетов РФ над США

ВАШИНГТОН, 29 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США ввели определенные ограничения в отношении наблюдательных полетов России над американской территорией в рамках Договора по открытому небу (ДОН). Это признал в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС представитель Госдепартамента.

Он категорически отказался пояснить, в чем именно выразились нынешние шаги Вашингтона, создавшие сложности Москве. Как выразился американский дипломат, действия Вашингтона лишат Москву определенной "гибкости" при имплементации ДОН.

"После неоднократных безуспешных попыток взаимодействовать с Москвой дипломатическими методами как в двустороннем, так и многосторонних форматах - через консультативную комиссию договора и схожие форумы в Вене, мы больше не будем позволять определенные виды гибкости в имплементации, которые мы (прежде - здесь и далее прим. ТАСС) разрешали России. Мы решили принять определенные резонные меры в связи с несоблюдением Россией [договора]", - заявил этот сотрудник внешнеполитического ведомства США.

При этом он заверил, что "у России [в рамках ДОН] все еще есть полный доступ ко всем частям американской территории". "Однако эти ответные меры создадут вызовы, касающиеся планирования миссий и имплементации договора, схожие с теми, с которыми сталкиваются США, когда проводят миссии в рамках Договора по открытому небу в России", - считает дипломат.

Решения обратимы

"Мы надеемся, что это приведет к изменению расчетов России и подтолкнет ее к тому, чтобы взаимодействовать с нами более конструктивным образом по поводу нашей обеспокоенности. <...> Эти меры обратимы, если Россия вернется к соблюдению своих обязательств в рамках Договора по открытому небу. США по-прежнему привержены успешной реализации Договора по открытому небу. И мы продолжим работать над тем, чтобы улучшить его выполнение в целом", - сказал сотрудник Госдепартамента.

Он также утверждал, что "США выполняют и будут в полной мере выполнять свои обязательства в рамках Договора по открытому небу и сохраняют готовность решать вопросы, относящиеся к его имплементации". "США и другие страны - участницы договора неоднократно излагали России в течение ряда лет свою обеспокоенность по поводу выполнения ею обязательств в рамках договора. Обеспокоенность США публично излагается с 2004 года в наших ежегодных докладах Конгрессу США о соблюдении соглашений в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения", - напомнил дипломат.

Как он уточнил, летом администрация США решила официально обвинить Россию в нарушении обязательств по ДОН. "В июне США уведомили консультативную комиссию <...>, что официально пришли к выводу о нарушении Россией своих обязательств в рамках Договора по открытому небу", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Сведения печати

Как сообщила в четверг в своей электронной версии газета The Wall Street Journal, США намерены объявить максимальную дальность не более 900 км для полетов над Гавайями в рамках ДОН. Кроме того, самолеты, используемые при таких наблюдательных миссиях, потеряют право пользоваться базой ВВС США Робинс (в штате Джорджия) или Эллсуорт (Южная Дакота). Прежде они обе использовались для остановок для отдыха экипажей и дозаправки. Об этих решениях США якобы уже уведомили во вторник Россию и других партнеров по договору через Консультативную комиссию в Вене.

Как заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, Москва ожидает, что ограничения будут введены с 1 января будущего года. При этом замглавы МИД подтвердил, что у России есть "ряд встречных претензий" к США по ряду аспектов выполнения договора. А официальный представитель МИД Мария Захарова заявила в четверг, что цель обвинений в адрес России - "увести внимание от действительно серьезных случаев нарушения договора со стороны именно самих США, их союзников и подопечных.