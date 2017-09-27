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Рябков: у РФ есть встречные претензии к США по Договору по открытому небу

Политика
27 сентября, 13:18 дата обновления: 27 сентября, 13:44 UTC+3

Заместитель министра иностранных дел также добавил, что Россия не пойдет на односторонние уступки США

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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. У России есть ряд встречных претензий по выполнению Соединенными Штатами положений Договора по открытому небу. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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"У нас есть ряд встречных претензий к США по ряду аспектов выполнения этого договора, есть незакрытые сюжеты, не с той точки зрения, что они обсуждаются в публичном пространстве, а с той точки зрения, что они не нашли своего решения", - сказал он.

Дипломат отметил, что в Москве ожидают введения ограничений по договору со стороны США с нового года. "Соединенные Штаты сейчас объявили об определенном ужесточении условий проведения полетов открытого неба - это так называется - нашими самолетами, - указал Рябков. - И мы понимаем так, что эти ограничения будут введены с 1 января 2018 года".

Ранее в Госдепартаменте обвинили Россию в нарушении Договора по открытому небу и объявили о намерении предпринять "разумные и сопоставимые" шаги в связи с этим.

Рябков также добавил, что Россия не пойдет на односторонние уступки США по Договору по открытому небу.

"Естественно, это не партнерский шаг, - сказал он. - Мы считаем, что никаких односторонних преимуществ выполнение этого договора никому не дает. Это обоюдовыгодный, нужный, ценный документ, который желательно сохранить, но Соединенные Штаты вновь продемонстрировали этим своим действием, что предпочитают идти по пути давления".

"Естественно, под давлением никакие нужные им решения не могут быть выработаны и никаких односторонних уступок с нашей стороны тоже в принципе быть не может", - добавил дипломат.

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