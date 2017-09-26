В Пентагоне заявили, что США заинтересованы в сохранении Договора об открытом небе с РФ

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ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. США считают, что в их интересах сохранить Договор об открытом небе с Россией. Об этом во вторник заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США, посвященных продлению срока его полномочий еще на два года. Прямая трансляция ведется на сайте комитета.
"США считают, что будет лучше, если Договор об открытом небе с Россией будет и дальше реализовываться, - отметил Данфорд. - Но если Россия не станет выполнять его положения, тогда договор не нужен".
Во вторник газета The Wall Street Journal сообщила, что американские власти намерены объявить о введении ограничений на полеты военных самолетов России над территорией США. Такое решение, по данным издания, принято Вашингтоном из-за ограничений, которые Россия ввела на полеты над Калининградской областью. По имеющейся у газеты информации, ограничения могут быть введены в отношении наблюдательных полетов над Аляской и Гавайями.