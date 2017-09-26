Песков: претензии по открытому небу нужно урегулировать в рамках договора о таких полетах

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Любые претензии в рамках реализации Договора об открытом небе должны урегулироваться в соответствии со взятыми на себя сторонами обязательствами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикации о том, что США могут ограничить полеты российских военных самолетов над своей территорией в ответ на якобы аналогичные ограничения со стороны России.
"Здесь вряд ли есть место для интерпретаций, нужно четко следовать положениям Договора об открытом небе, и любые претензии должны выдвигаться в строгом соответствии с этим Договором, потому что у каждой из сторон есть свои обязательства в соответствии с упомянутым документом", - сказал представитель Кремля.
Во вторник газета The Wall Street Journal сообщила, что американские власти намерены объявить о введении ограничений на полеты военных самолетов России над территорией США. Такое решение, по данным издания, принято Вашингтоном из-за ограничений, которые Россия ввела на полеты над Калининградской областью. По имеющейся у издания информации, ограничения могут быть введены в отношении наблюдательных полетов над Аляской и Гавайями.