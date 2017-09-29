В Турции выданы ордера на задержание более 100 военных из-за связей с ФЕТО

Смертин: Россия первой запустила мониторинг по борьбе с расизмом в футболеСпорт 29 сентября, 12:00
Предпринимательство может спасти молодежь от безработицыСоциальная ответственность 29 сентября, 11:59
"Ъ": "Атомфлот" выбирает верфь для строительства плавучего докаТранспорт 29 сентября, 11:43
Заккироли: города-организаторы ЧМ-2018 станут образцом толерантностиСпорт 29 сентября, 11:34
Ученые призвали поддерживать языковое многообразие в школах ВеликобританииСоциальная ответственность 29 сентября, 11:29
В Москве установили дорожные знаки в виде флажков, которые сэкономят место на узких улицахМосква 29 сентября, 11:24
Боксер Ортис не прошел допинг-тест перед боем за титул WBC с УайлдеромСпорт 29 сентября, 11:24
Более 800 врачей и ученых принимают участие в медицинском форуме в ГрозномОбщество 29 сентября, 11:23
Пулково сохраняет прогноз по рекордному пассажиропотоку, несмотря на проблемы "ВИМ-Авиа"Транспорт 29 сентября, 11:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Турции выдали ордера на задержание 117 военнослужащих, которых подозревают в причастности к организации ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов"), которую обвиняют в организации госпереворота в Турции в июле 2016 года.
Об этом сообщает в пятницу агентство Anadolu.
Силы безопасности республики начали операцию по задержанию военных в 45 провинциях страны. Ее центром является город Измир на западе Турции. По данным газеты Dünya, задержано уже большое число офицеров.
15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре; погибли 250 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и ассоциированную с ним организацию ФЕТО. В рамках мер противодействия ей власти Турции инициировали масштабную чистку госаппарата и армии, которая продолжается до сих пор.