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В Турции выданы ордера на задержание более 100 военных из-за связей с ФЕТО

Международная панорама
29 сентября, 10:46 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 29, сентября. /ТАСС

Операция по задержанию военных проводится в 45 провинциях страны

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© AP Photo/Burhan Ozbilici

АНКАРА, 29 сентября. /ТАСС/. Власти Турции выдали ордера на задержание 117 военнослужащих, которых подозревают в причастности к организации ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов"), которую обвиняют в организации госпереворота в Турции в июле 2016 года.

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Об этом сообщает в пятницу агентство Anadolu.

Силы безопасности республики начали операцию по задержанию военных в 45 провинциях страны. Ее центром является город Измир на западе Турции. По данным газеты Dünya, задержано уже большое число офицеров.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров из ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре; погибли 250 человек, не считая путчистов, более двух тысяч получили ранения. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, с 1999 года проживающего в США, и ассоциированную с ним организацию ФЕТО. В рамках мер противодействия ей власти Турции инициировали масштабную чистку госаппарата и армии, которая продолжается до сих пор.

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