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В ходе ударов коалиции в Сирии и Ираке в августе погибли 50 мирных жителей

Международная панорама
29 сентября, 16:19 UTC+3 ВАШИНГТОН 29, сентября. /ТАСС

Всего с момента начала операции Inherent Resolve в результате авиаударов коалиции, вероятнее всего, погибли 735 гражданских, отмечается в отчете штаба

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ВАШИНГТОН, 29 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 50 мирных жителей погибли в результате авиаударов международной контртеррористической коалиции во главе с США в августе текущего года, общее число жертв среди мирного населения с начала операции составило 735 человек. Об этом говорится в распространенном в пятницу ежемесячном отчете штаба возглавляемой США международной коалиции, осуществляющей в Сирии и Ираке операцию против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

"В течение этого периода (августа) коалиция завершила оценку 185 сообщений [о предположительных жертвах среди гражданских]: 168 были признаны не соответствующими действительности, три из них дублировали прежнюю информацию, 14 были признаны достоверными, что говорит о непреднамеренном убийстве 50 гражданских", - говорится в заявлении.

При этом в нем отмечается, что "вероятнее всего, с момента начала операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость") в результате авиаударов коалиции погибли 735 гражданских". "Еще 350 сообщений о жертвах в настоящее время изучается, оценка будет дана к концу месяца", - подчеркивается в документе.

Штаб коалиции публикует отчеты о жертвах среди мирного населения в результате своих действий в Сирии и Ираке ежемесячно, периодически приводя данные за весь период проведения операции.

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