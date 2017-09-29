КИЕВ, 29 сентября. /ТАСС/. Лидер партии "Движение новых сил", экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили получит копии документов о лишении украинского гражданства через 20 дней. Об этом Саакашвили сообщил в пятницу.

"Администрация [президента Украины] просит еще 20 дней на выдачу мне документов, которые они были обязаны предоставить в июле... И после этого они говорят, что я должен обращаться в суд, хотя в суд без этих документов я пойти не могу", - написал Саакашвили в Facebook.

Президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили украинского гражданства 26 июля на основании того, что им в Государственную миграционную службу Украины были поданы недостоверные данные. 10 сентября бывший губернатор Одесской области вместе с сторонниками сумел из Польши прорваться на Украину через пункт пропуска "Шегини". Против Саакашвили и его соратников возбудили уголовные дела, в том числе по статьям о "насилии в отношении работника правоохранительного органа" и "групповом нарушении общественного порядка".

Позднее Михаил Саакашвили со своими соратниками анонсировал на 17 октября большой митинг в Киеве, на котором лидер "Движения новых сил" предъявит требования к действующей украинской власти.