Защита Саакашвили обжалует наложенный на него штраф за пересечение границы

КИЕВ, 25 сентября. /ТАСС/. Защита экс-главы Одесской областной гражданской администрации Михаила Саакашвили намерена обжаловать решение суда о штрафе за незаконное пересечение границы. Об этом сообщил адвокат Саакашвили Маркиян Галабала.

"Однозначно, будем обжаловать. Мы пишем апелляционную жалобу, у нас есть 10 дней", - сказал он в понедельник в комментарии "Украинским новостям".

Галабала также отметил, что защита намерена просить полной отмены решения суда первой инстанции, как только получит решение суда.

22 сентября Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечение украинской границы и наложил штраф в размере 3,4 тыс. гривен ($130). Также Саакашвили должен заплатить 320 гривен судебного сбора.