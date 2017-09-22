Саакашвили объяснил отсутствие в суде занятостью и обвинил судью в уголовщине

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объяснил свое отсутствие в пятницу на заседании суда во Львовской области по делу "о незаконном пересечении границы" нежеланием отменять намеченные встречи "с народом".

"Я решил не отменять свои встречи с людьми в Черкассах, так как именно этого и добивается власть - измотать нас судебными делами, чтобы у нас не было возможности общаться с народом", - написал он в Facebook.

Опальный политик также утверждает, что ему известны закулисные переговоры относительно предстоящего судебного решения. "По очень достоверной информации", сообщает он, несколько дней назад по заданию президента Петра Порошенко судье [Юрию] Билоусу позвонили и приказали вынести решение оштрафовать Саакашвили за "нелегальный переход границы", мотивируя это политической обстановкой в стране. "Судья Билоус обещал выполнить задание президента, хотя нет ни одного юридического обстоятельства, которое бы доказывало, что я что-то нарушил", - написал экс-губернатор Одесской области.

Саакашвили также заявил, что "никогда не пересказывает сплетни", поэтому "не нужно никому объяснять, что это не просто разговоры и обещания, а действие, наказуемое уголовным кодексом".

В пятницу во Львове проходит второе заседание по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили. Экс-губернатор 10 сентября вместе со сторонниками прорвал оцепление на пограничном пункте пропуска "Шегини" и попал из Польши на территорию Украины. Во время инцидента пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов Украины.