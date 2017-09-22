Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Саакашвили объяснил отсутствие в суде занятостью и обвинил судью в уголовщине

Международная панорама
22 сентября, 14:39 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, сентября. /ТАСС

Экс-губернатор Одесской области решил не отменять встречи "с народом"

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объяснил свое отсутствие в пятницу на заседании суда во Львовской области по делу "о незаконном пересечении границы" нежеланием отменять намеченные встречи "с народом".

"Я решил не отменять свои встречи с людьми в Черкассах, так как именно этого и добивается власть - измотать нас судебными делами, чтобы у нас не было возможности общаться с народом", - написал он в Facebook.

Смотрите также

Саакашвили в Запорожье встретили "афишами" с надписью "Клоун приехал"

Саакашвили пообещал не организовывать новую революцию на Украине

Саакашвили хочет 17 октября собрать в Киеве митинг и объявить требования по реформе власти

Опальный политик также утверждает, что ему известны закулисные переговоры относительно предстоящего судебного решения. "По очень достоверной информации", сообщает он, несколько дней назад по заданию президента Петра Порошенко судье [Юрию] Билоусу позвонили и приказали вынести решение оштрафовать Саакашвили за "нелегальный переход границы", мотивируя это политической обстановкой в стране. "Судья Билоус обещал выполнить задание президента, хотя нет ни одного юридического обстоятельства, которое бы доказывало, что я что-то нарушил", - написал экс-губернатор Одесской области.

Саакашвили также заявил, что "никогда не пересказывает сплетни", поэтому "не нужно никому объяснять, что это не просто разговоры и обещания, а действие, наказуемое уголовным кодексом".

В пятницу во Львове проходит второе заседание по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили. Экс-губернатор 10 сентября вместе со сторонниками прорвал оцепление на пограничном пункте пропуска "Шегини" и попал из Польши на территорию Украины. Во время инцидента пострадали 22 сотрудника правоохранительных органов Украины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине Лишение Саакашвили гражданства Украины
Персоны
Саакашвили, Михаил Николаевич
Страны
Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
Бойцы Национальной гвардии Украины у здания Ильичевского городского суда во время столкновения с активистами, недовольными вынесением оправдательного приговора активистам "антимайдана" по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
11
Суд поставил точку в деле о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и Михаил Саакашвили, Польша
14
Саакашвили вернулся к плану преодоления украинской границы через автомобильный КПП
6
Демонстранты у Белого дома расплакались, узнав об отмене защиты нелегалов от депортации
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ученые назвали эффективный способ снизить риск преждевременной смерти
2
Житель Архангельска похудел на 5 кг, пытаясь прожить на МРОТ
3
РВИО: плита с ошибкой в подножии памятника Калашникову будет демонтирована
4
Именем орловского священника назвали малую планету между орбитами Марса и Юпитера
5
Подлодка "Великий Новгород" ракетами "Калибр" уничтожила базы подготовки боевиков в Сирии
6
Генпрокурор Украины увидел в Донбассе "имитацию" вместо оборонительных сооружений
7
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама